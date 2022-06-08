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Физлица в 1 квартале продали валюты на МосБирже на рекордные 345 млрд рублей

Физлица в первом квартале на валютном рынке Московской биржи продали валюты больше, чем купили, на рекордные 345 миллиардов рублей, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", составленного Центробанком РФ.
ПРАЙМ
В результате в структуре активов на брокерском обслуживании доля иностранной валюты снизилась до минимального значения за последние шесть кварталов, несмотря на рост обменных курсов.
Finam.Ru
Часть могла быть продана за рубли, а часть – переведена в валютные депозиты либо наличную форму.
ПРАЙМ
Из данных регулятора следует, что в марте физлица приобрели юаней на 15 млрд рублей, при этом объем покупок драгметаллов оставался небольшим.
Expert.ru

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