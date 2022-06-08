Физлица в первом квартале на валютном рынке Московской биржи продали валюты больше, чем купили, на рекордные 345 миллиардов рублей, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", составленного Центробанком РФ.
Намеченный на 6-7 июня визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова ставил Белград и сербского президента Вучича в сложное положение, поэтому хорошо, что он был отложен, считает вице-премьер и министр горного дела и энергетики страны Зорана Михайлович.