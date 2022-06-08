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Физлица в 1 квартале продали валюты на МосБирже на рекордные 345 млрд рублей

Физлица в первом квартале на валютном рынке Московской биржи продали валюты больше, чем купили, на рекордные 345 миллиардов рублей, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", составленного Центробанком РФ.
ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал резкий отток средств с валютных вкладов населения на «начальной стадии шока» — после заявления о признании ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции на Украине.
Lenta.ru
В результате в структуре активов на брокерском обслуживании доля иностранной валюты снизилась до минимального значения за последние шесть кварталов, оценил регулятор.
ПРАЙМ
Часть могла быть продана за рубли, а часть – переведена в валютные депозиты либо наличную форму.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ЦБ: в первом квартале 2022-го россияне продали валюты на 345 млрд руб. больше, чем купили
Lenta.ru09:13
Россияне продали на бирже рекордное количество валюты
Zaim.com09:01
Мосбиржа: продажи валюты физлицами достили рекордных 345 миллиардов рублей в первом квартале
ПРАЙМ07:09
Физлица в 1 квартале продали валюты на МосБирже на рекордные 345 млрд рублей
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