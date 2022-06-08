Физлица в первом квартале на валютном рынке Московской биржи продали валюты больше, чем купили, на рекордные 345 миллиардов рублей, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", составленного Центробанком РФ.
Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту убийства 53-летнего главы агропромышленной группы компаний АСБ (ГК АСБ) Юрия Хохлова в Пичаевском районе, сообщили в ведомстве.
По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia, Евгении Хакбердиевой, точной даты пока нет, однако компания хотела бы вернуться к продажам в течение лета, что позволит магазинам сбыть оставшийся товар и начать деловой сезон с новой осенней коллекции.
Прокуратура попросила приговорить к 14 годам заключения депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова по обвинению в получении взяток на сумму более 3 млрд руб, сообщили РБК в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.