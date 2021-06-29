Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ: в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков

Банк России сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля, разработку прототипа платформы планируется завершить в декабре 2021 года, начать тестирование в январе 2022 года, говорится в сообщении регулятора.В источнике

С чего всё началось

В пилотную группу для тестирования цифрового рубля, который должен будет стать третьей формой денег наряду с наличными и безналом, войдут 12 банков, сообщил
 ЦБ.

Подробнее о событии

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

Forbes29 июня в 12:33

ЦБ назвал 12 банков для испытаний цифрового рубля

РБК29 июня в 12:35

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля

Ведомости29 июня в 12:33

ЦБ рассказал, какие операции с цифровым рублем протестируют в 2022 году

ПРАЙМ29 июня в 14:12

ЦБ выбрал 12 банков для тестирования цифрового рубля

ТАСС29 июня в 12:10

ЦБ: в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков

Финмаркет29 июня в 12:07

ЦБ сформировал пилотную группу банков для тестирования цифрового рубля

РИА Новости29 июня в 12:00
Интересное

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей

О скором появлении в России приборов, позволяющих за считанные секунды определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей, Михаил Черников говорил еще в ноябре прошлого года, подчеркивая, что это не алкотестер, а средство индикации.
Российская газета23:42

В США рассказали о «пробивающем дыру» в российском корабле F-35B

Ранее украинское информационно-консалтинговое агентство Defence Express заявило, что F-35B Lightning II, взлетевший с британского авианосца Queen Elizabeth в Средиземном море, отработал атаку и дальнейшее «условное уничтожение» кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.
Lenta.ruвчера в 12:20

В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий населения

Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сферы услуг, торговли, общепита, таксистов, людей старше 60 лет и других категорий вводится в Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости00:59

В Приангарье осудили троих полицейских, заставлявших женщину признаться в убийстве

Суд в Иркутской области приговорил к различным срокам лишения свободы троих полицейских, которые применяли физическую силу и угрожали женщине, требуя признаться в убийстве.
ТАССвчера в 10:03