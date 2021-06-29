ЦБ: в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков
Банк России сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля, разработку прототипа платформы планируется завершить в декабре 2021 года, начать тестирование в январе 2022 года, говорится в сообщении регулятора.В источнике
С чего всё началось
В пилотную группу для тестирования цифрового рубля, который должен будет стать третьей формой денег наряду с наличными и безналом, войдут 12 банков, сообщил
ЦБ.
ЦБ: в первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков
Финмаркет29 июня в 12:07