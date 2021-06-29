Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с 1 июля

Как отмечали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, для одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми лет до достижения 17 лет пособие будет выплачиваться в случае, если доход на ребенка в семье составляет меньше одного прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе.