ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

с чего всё началось

К подозрительным действиям клиентов могут отнести снятие средств с корпоративных карт, операции с виртуальными активами. Банк России может уточнить факты, в связи с которыми действия клиентов могут отнести к подозрительным.

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