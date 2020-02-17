Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦБ впервые изменит основания для блокировки счетов

К подозрительным действиям клиентов могут отнести снятие средств с корпоративных карт, операции с виртуальными активами. Банк России может уточнить факты, в связи с которыми действия клиентов могут отнести к подозрительным.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

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Главные новости к утру 17 февраля

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Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

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Начинается настоящий банковский террор: Спасения не будет даже наличке под матрасом

Царьград06:27

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
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Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
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В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

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Суд признал законным приговор экс-полковнику Захарченко

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