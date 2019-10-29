Финансы
REGNUMЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией
Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
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с чего всё началось
Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.РБКвчера в 23:00
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Общество
Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет
В Великобритании уничтожат 50-пенсовые монеты, отчеканенные ранее в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
РБК 07:23
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия вчера в 19:17
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service вчера в 13:07
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Российская газета 07:53
Футбол
Дмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России
Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
МонаВиста 07:27
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме
В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Экономика
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
РИА Новости 06:51
Хоккей
Хоккейный клуб «Спартак» расторг контракт с Кутузовым
Московский "Спартак" разорвал соглашение с чемпионом мира 2014 года защитником Александром Кутузовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости 08:39
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
URA.Ru вчера в 11:24
Экономика
Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
Известия 05:43
Футбол
Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию
Чемпионат 07:59
Здоровье
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесота (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду.
РИА Новости 08:38
Общество
Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России
Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
URA.Ru вчера в 19:26
Армия и оружие
Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США
Rusvesna.su вчера в 22:30
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Хоккей
Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Армия и оружие
Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Экономика
До 15 тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье
До пятнадцати тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье, передает пресс-служба областного Минсоцразвития.
Подмосковье Сегодня 06:01
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште
В среду президент России Владимир Путин отправится в Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российская газета 08:43
Происшествия
В Ярославле детсадовцы избили маленькую девочку
Ярновости 08:53
Общество
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
Российская газета 01:47
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09