Финансы

REGNUMREGNUMЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией

Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
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с чего всё началось

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Центробанк 25 октября купил валюту для Минфина на 12,08 млрд рублей

Финмаркет02:57

ЦБ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией

Известия02:48

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

РБКвчера в 23:00

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

РИА Новости01:50

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Российская газета01:41

ЦБ впервые раскрыл долевое распределение по валютам в торговле с Турцией

Коммерсантъвчера в 23:59

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли России и Турции

RT на русском02:39
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество

Из-за отсрочки Brexit в Британии переплавят сотни тысяч монет

В Великобритании уничтожат 50-пенсовые монеты, отчеканенные ранее в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
РБК 07:23
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Политика

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Общество

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия вчера в 19:17
Политика

Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной

Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service вчера в 13:07
Происшествия

Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве

Известия 03:12
Общество

Украинские политологи подрались в студии у Соловьева

Российская газета 07:53
Футбол

Дмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России

Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
МонаВиста 07:27
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме

В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Экономика

Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
РИА Новости 06:51
Хоккей

Хоккейный клуб «Спартак» расторг контракт с Кутузовым

Московский "Спартак" разорвал соглашение с чемпионом мира 2014 года защитником Александром Кутузовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости 08:39
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

URA.Ru вчера в 11:24
Экономика

Российские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco

Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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Футбол

Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию

Чемпионат 07:59
Здоровье

Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

Группа ученых из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесота (США) проанализировали влияние 15 различных групп продуктов питания на здоровье людей и окружающую среду.
РИА Новости 08:38
Общество

Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России

Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось.
URA.Ru вчера в 19:26
Армия и оружие

Русские «Тигры» и огромные колонны войск САА входят в бывшую столицу ИГИЛ, захваченную США

Rusvesna.su вчера в 22:30
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс 06:24
Хоккей

Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Армия и оружие

Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии

Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
BFM.ru 08:37
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Экономика

До 15 тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье

До пятнадцати тысяч рублей поднимут минимальный размер зарплаты в Подмосковье, передает пресс-служба областного Минсоцразвития.
Подмосковье Сегодня 06:01
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште

В среду президент России Владимир Путин отправится в Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Российская газета 08:43
Происшествия

В Ярославле детсадовцы избили маленькую девочку

Ярновости 08:53
Общество

В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети

В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

Российская газета 01:47
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Политика

В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
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