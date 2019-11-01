Экономика

Мой БрянскМой БрянскЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

Около 54% россиян имеют банковские кредиты. С 2017 года около 3,7 млн человек наращивают долг, привлекая новые кредиты до погашения старых, сообщает ТАСС по данным доклада ЦБ. С 0,9 трлн до 2,2 трлн рублей увеличился объем задолженности.
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ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

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