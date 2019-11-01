Экономика
Мой БрянскЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Около 54% россиян имеют банковские кредиты. С 2017 года около 3,7 млн человек наращивают долг, привлекая новые кредиты до погашения старых, сообщает ТАСС по данным доклада ЦБ. С 0,9 трлн до 2,2 трлн рублей увеличился объем задолженности.
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В быстром росте рефинансированных кредитов ЦБ РФ видит риски платежеспособности
Финмаркет01 ноября в 07:12
ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке
Интерфакс01 ноября в 07:13
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
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Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
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