Экономика

РБКРБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
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ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

РБК01 ноября в 12:56

ЦБ зафиксировал рост доли заемщиков с несколькими кредитами

Rambler News Service01 ноября в 08:10

ЦБ высказался о растущем числе заемщиков

Газета.Ru01 ноября в 09:39

Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков

Коммерсантъ01 ноября в 11:04

ЦБ: В России 3,7 миллиона заемщиков потенциального риска

Российская газета01 ноября в 07:15

ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс01 ноября в 07:13

Более чем у половины работающих россиян есть кредиты

ТАСС01 ноября в 07:11
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