Финансы

РБКРБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ. Обязательства таких клиентов за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
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