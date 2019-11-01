С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ. Обязательства таких клиентов за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.

Гаджеты Redmi представила сверхдешёвый 40-дюймовый телевизор В конце лета бренд Redmi представил свой первый телевизор — 70-дюймовый Redmi TV стоимостью всего 530 долларов.

Политика Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Украина требует от России оплатить восстановление Донбасса «Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — сказал Криклий в ток-шоу «Право на власть».

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.

Происшествия Преемник Шакро Молодого вышел на международный уровень Самым известным вором в законе стран бывшего СССР займется Интерпол Один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надир Исмаилов, более известный как Лоту Гули, объявлен в международный розыск.

Происшествия Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.

Транспорт Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Общество Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.

Транспорт «Организатор перевозок» рассказал, чем в Петербурге заменят маршрутки СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал на своем сайте информацию о том, чем планируется заменить коммерческие маршруты, которые должны исчезнуть в городе с 16 июля 2020 года.

Общество В Москве тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут не более чем на 5% Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во второй половине 2020 года вырастет не более чем на 5%, а в области рост цен не превысит 4,1%, говорится в распоряжении кабмина.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Футбол «Удинезе» уволил главного тренера Хорватский специалист Игор Тудор отправлен в отставку с поста главного тренера «Удинезе».