Финансы
РБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ. Обязательства таких клиентов за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
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Гаджеты
Redmi представила сверхдешёвый 40-дюймовый телевизор
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", совершающий рейс Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей.
Политика
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Общество
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После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
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Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Происшествия
Преемник Шакро Молодого вышел на международный уровень
Самым известным вором в законе стран бывшего СССР займется Интерпол Один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве Надир Исмаилов, более известный как Лоту Гули, объявлен в международный розыск.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Детсад в Нарьян-Маре, где убили ребенка, будет закрыт на сутки
Представитель пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа сообщила журналистам, что детское дошкольное учреждение "Сказка" в городе Нарьян-Мар 1 ноября будет закрыто для посещения в связи с убийством шестилетнего воспитанника, которое произошло в детском саду накануне.
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Транспорт
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Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
Общество
Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории
Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.
Армия и оружие
Посол России рассказал о приготовленных в КНДР сюрпризах для США
Российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в арсенале у Северной Кореи имеется достаточно сюрпризов, способных испортить настроение не только США, но и другим странам.
Транспорт
«Организатор перевозок» рассказал, чем в Петербурге заменят маршрутки
СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал на своем сайте информацию о том, чем планируется заменить коммерческие маршруты, которые должны исчезнуть в городе с 16 июля 2020 года.
Общество
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Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Футбол
«Удинезе» уволил главного тренера
Хорватский специалист Игор Тудор отправлен в отставку с поста главного тренера «Удинезе».
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.