Экономика

РБКРБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

РБКвчера в 13:56

Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков

Коммерсантъвчера в 12:04

В быстром росте рефинансированных кредитов ЦБ РФ видит риски платежеспособности

Финмаркетвчера в 08:12

ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 08:13

В ЦБ назвали число россиян с кредитами

Банки.рувчера в 08:56

ЦБ: В России 3,7 миллиона заемщиков потенциального риска

Российская газетавчера в 08:15

Более чем у половины работающих россиян есть кредиты

ТАССвчера в 08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:53, Вашингтон
Происшествия

Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео

Lenta.ru 01:43
Футбол

«Манчестер Юнайтед» обозначил приоритетную трансферную цель

Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали приоритетную цель клуба на трансферном рынке, информирует издание Goal.com.
Евро-футбол.ру 02:27
Происшествия

Пьяный мужчина зарезал ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад в Нарьян-Маре и убил шестилетнего мальчика.
Вести.Ru 31 октября в 08:58
Транспорт

Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Известия вчера в 23:59
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru вчера в 11:19
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

RT на русском вчера в 08:02
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Единоборства

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало французского посла для разъяснений после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «нелегальных украинских бандах» в интервью для журнала Valeurs Actuelles.
RT на русском вчера в 22:05
Технологии

Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи

Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Армия и оружие

Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью

За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Общество

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

РИА Новости вчера в 16:16
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM 31 октября в 11:09
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Происшествия

Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Москва 24 вчера в 10:21
Общество

Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта

Известия вчера в 22:15
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Космос

Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную

Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Хоккей

Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Детройт»

Газета.Ru 01:49
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
REGNUM вчера в 05:03
Общество

Минобороны вручило медаль возвращавшему награды ВОВ мексиканцу

VSE42.RU 01:29
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове

При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США

Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Фигурное катание

Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при

Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное