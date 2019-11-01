Экономика
РБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ. Обязательства таких клиентов за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд.
РБК вчера в 12:20
Происшествия
Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени
Причиной отказа двигателя у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал" стало попадание птицы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:39
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском 09:20
Политика
В МИД РФ заявили о невозможности выработать новый договор о СНВ в срок
Замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не удастся выработать до завершения действия текущего соглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Леонтьева.
Rambler News Service 06:28
Политика
Отмененный в Чили форум по климату COP25 пройдет в Мадриде
Климатическая конференция ООН должна была пройти со 2 по 13 декабря в столице Чили Сантьяго.
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Командир «Гремящего» Роман Довгайлов на главном командном пункте корабля обратил внимание президента на место на носу корвета, где расположены пусковые контейнеры «Калибров», и отметил, что в перспективе там могут быть размещены ракеты «Циркон».
ТК Звезда вчера в 12:22
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Интернет
Huawei инвестирует более $10 миллионов в развитие экосистемы Huawei Mobile Services в России
Huawei объявила о своих планах инвестировать в России более $10 млн в развитие своей экосистемы Huawei Mobile Services.
CNews 10:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
Капитал страны 09:12
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Европейско-Азиатские новости 05:37
Технологии
Apple поборется за аудиторию с Netflix
По данным СМИ, Apple потратила на собственный видеосервис более $6 млрд.
Коммерсантъ FM 10:02
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
RT на русском 11:17
Экономика
Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму
Еще одна новая идея – отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве — последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом.
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Политика
Зеленского в Тернополе пропустили через «коридор позора»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время официального визита в Тернополь устроили «коридор позора» у здания местной областной администрации.
Lenta.ru 11:13
Технологии
ЦРПТ поддержит стартап, исключающий затраты на маркировку для компаний
Решение уже было апробировано в промышленном режиме для продукции компании «Курское молоко», расскаали в ЦРПТ, оборудование для цифровой печати, установленное в машину флексоглафской печати, было интегрировано с системой цифровой маркировки, что дало возможность типографии «забирать» по защищенным каналам коды data matrix и печатать их на этикетке и упаковке в автоматизированном режиме.
REGNUM 10:13
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 09:50
Футбол
Руководство «Реала» требует от Зидана наладить отношения с Бэйлом
Руководство «Реала» требует от главного тренера команды Зинедина Зидана наладить отношения с полузащитником Гаретом Бэйлом, чтобы не портить микроклимат в коллективе.
Матч ТВ 11:41
Политика
Латвия объявила Лепса персоной нон грата
Латвия включила российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Коммерсантъ 10:51
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
Ведомство предложило построить трассу не до Казани, а до Владимира, и вместе с этим реконструировать существующую трассу М7 Москва - Уфа.
Газета.Ru 11:20
Политика
Украина хочет обязать Россию заплатить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала «1+1» заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации после того, как на юго-востоке Украины закончится конфликт, который начался в 2014 году.
Вечерняя Москва 07:19
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
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Газета.Ru 07:37
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Футбол
Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном». Эту встречу пропустит капитан лондонцев Гранит Джака.
Спорт-Экспресс 09:42
Политика
МВД создаст подразделения для борьбы с киберпреступниками
Российское министерство внутренних дел планирует создать подразделения, которые будут бороться киберпреступностью.
Газета.Ru 09:49