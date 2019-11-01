Экономика
РБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В быстром росте рефинансированных кредитов ЦБ РФ видит риски платежеспособности
Финмаркет01 ноября в 07:12
ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке
Интерфакс01 ноября в 07:13
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Происшествия
В Таганроге на предприятии загорелась кровля цеха
РИА Новости 10:23
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол
«Чайка» минимально обыграла «Балтику»
Евро-футбол.ру 09:56
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Теннис
Джокович обыграл Шаповалова и выиграл «Мастерс» в Париже
20-летний Шаповалов вышел в финал турнира после того, как его соперник Рафаэль Надаль снялся с соревнований из-за травмы.
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия
Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве
«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.
Lenta.ru 09:22
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Общество
Гидрометцентр допустил рекордные показатели по теплу по итогам года
2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сейчас он находится на втором месте после теплого 2016-го по итогам периода с января по октябрь, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 09:14
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Шоу-бизнес
Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске
Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
News.ru 08:57
Политика
В Британии заинтересовались помощником Джонсона из-за его работы в России
В Великобритании Лейбористская партия заинтересовалась приемом на работу советника премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который в 90-х годах работал в России, сообщает The Sunday Times.
REGNUM 10:22
Киберспорт
Blizzard не будет подстраивать сюжет Warcraft 3: Reforged под World of Warcraft
Вице-президент Blizzard Роберт Бриденбекер поделился подробностями о лоре Warcraft 3: Reforged.
Cyber.sports.ru 06:42
Футбол
Краснодар — Ростов 2:2
"Ростов" упустил победу над "Краснодаром" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:29
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Футбол
Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммену».
Чемпионат 09:40
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Общество
В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино
Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Общество
Кристина Асмус потребует компенсацию за своё фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус намерена взыскать компенсацию за моральный ущерб с предпринимателей, самовольно разместивших её фото на надгробной плите с целью рекламы.
News.ru 01 ноября в 08:55