Экономика

РБКРБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
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ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

РБК01 ноября в 12:56

Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков

Коммерсантъ01 ноября в 11:04

В быстром росте рефинансированных кредитов ЦБ РФ видит риски платежеспособности

Финмаркет01 ноября в 07:12

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Интерфакс01 ноября в 07:13

В ЦБ назвали число россиян с кредитами

Банки.ру01 ноября в 07:56

ЦБ: В России 3,7 миллиона заемщиков потенциального риска

Российская газета01 ноября в 07:15

Более чем у половины работающих россиян есть кредиты

ТАСС01 ноября в 07:11
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«Вчера вечером в Москве неизвестными убит начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, майор полиции Ибрагим Эльджаркиев, от рук преступников также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник», — отмечается в сообщении.
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