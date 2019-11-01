Экономика

РБКРБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков

РБКвчера в 13:56

Более чем у половины работающих россиян есть кредиты

ТАССвчера в 08:11

ЦБ высказался о растущем числе заемщиков

Газета.Ruвчера в 10:39

ЦБ зафиксировал рост доли заемщиков с несколькими кредитами

Rambler News Serviceвчера в 09:10

ЦБ: В России 3,7 миллиона заемщиков потенциального риска

Российская газетавчера в 08:15

ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке

Интерфаксвчера в 08:13

Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков

Коммерсантъвчера в 12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Авто

Почему надо менять масло в двигателе, даже если оно еще светлое

АвтоВзгляд вчера в 02:29
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея

РИА Новости 10:00
Религия

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество

В России вышло приложение для оформления ДТП

В России заработало мобильное приложение, с помощью которого водители смогут оформить ДТП за 15 минут.
Уралинформбюро вчера в 07:49
Происшествия

По факту пожара в промзоне в Кемерове возбудили дело

Следственные органы СК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда по факту крупного пожара в промзоне Кемерова, в результате которого погиб один человек.
ТАСС 07:07
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru вчера в 12:48
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

"Вечером в субботу возле школы №45 во Владивостоке раздался хлопок, одна женщина пострадала, ей оторвало палец, и она госпитализирована", - сообщил собеседник.
РИА Новости 09:10
Кино

«Человек-паук: Через вселенные» выйдет 8 апреля 2022 года

Первый мультфильм вышел в прошлом году.
RuNews24.ru 04:36
Энергетика

«Нафтогаз Украины» поднял цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей на 19%.
Expert.ru вчера в 03:58
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.
Культуромания 08:11
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Музыка

Участник «Евровидения» рад, что не прошел прослушивание в «Голос»

Суть событий 10:34
Здоровье

4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики

Медики утверждают, что неприятные ощущения в центре грудной клетки, а также общий дискомфорт в верхней части тела и возникновение проблем с дыханием являются предынфарктными симптомами.
Московский Комсомолец 10:37
Общество

Гидрометцентр РФ пообещал россиянам «розовую зиму»

Предстоящая зима на территории России будет «розовой», температурный фон ожидается около и выше климатической нормы.
Татар-информ вчера в 09:38
Автоспорт

Опубликованы результаты Квята во второй практике Гран-при США

Газета.Ru вчера в 21:48
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Армия и оружие

Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» уступил в гостях «Борнмуту»

«Борнмут» и «Манчестер Юнайтед» открывали 11-й тур АПЛ.
Евро-футбол.ру 10:23
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Происшествия

Автомобиль сбил мужчину на парковке мэрии Москвы

Известия 09:14
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Кстати.News 00:43
Происшествия

Житель Саратова поймал пытавшегося похитить его дочь мужчину

Правоохранительные органы Саратова начали проверку в отношении мужчины, который пытался похитить 9-летнюю девочку, однако был задержан отцом ребенка.
Известия 10:28
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Футбол

«Зенит» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России

Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА объявили составы на матч 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:06
Космос

Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС

В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
Вести.Ru 10:20
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой

Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс вчера в 10:28
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное