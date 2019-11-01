Экономика
РБКЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ. Обязательства серийных заемщиков за это время выросли почти в 2,5 раза — с 0,9 трлн до 2,2 трлн руб.
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В быстром росте рефинансированных кредитов ЦБ РФ видит риски платежеспособности
Финмаркет01 ноября в 07:12
ЦБ проанализировал практику получения кредитов на первоначальный взнос по ипотеке
Интерфакс01 ноября в 07:13
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