Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самых закредитованных россиян
С 1 октября 2019 года МФО, как и банки, обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды на сумму свыше 10 тыс. руб. Как считал ЦБ Банк России провел опрос 18 крупнейших микрофинансовых организаций (их доля на рынке составляет 66,1%).
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На заемщиков с долговой нагрузко свыше 80% приходилось 36,9% выдач микрозаймов - ЦБ РФ
Финмаркетвчера в 06:28
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