Экономика

РБКРБКЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самых закредитованных россиян

С 1 октября 2019 года МФО, как и банки, обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуды на сумму свыше 10 тыс. руб. Как считал ЦБ Банк России провел опрос 18 крупнейших микрофинансовых организаций (их доля на рынке составляет 66,1%).
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ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самых закредитованных россиян

РБКвчера в 14:04

Клиенты банков пошли за микрозаймами

Российская газетавчера в 10:38

Центробанк раскрыл данные о выдаче микрозаймов

Говорит Москвавчера в 06:28

В Центробанке оценили закредитованность россиян перед МФО

Росбалтвчера в 08:10

ЦБ: большинство микрозаймов берут граждане с долговой нагрузкой свыше 50%

News.ruвчера в 06:59

Более половины выдач микрозаймов в IV квартале пришлось на заемщиков с ПДН более 50%

ТАССвчера в 09:33

На заемщиков с долговой нагрузко свыше 80% приходилось 36,9% выдач микрозаймов - ЦБ РФ

Финмаркетвчера в 06:28
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

Трамп похвастался «супербыстрыми» ракетами для противостояния России

Известия вчера в 13:17
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
REGNUM вчера в 18:15
Энергетика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости вчера в 12:53
Технологии

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru вчера в 09:59
Происшествия

На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники правоохранительных органов задержали столичного автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений.
Интерфакс вчера в 04:45
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

По данным статистиков, за год в Красноярском крае родилось 30,3 тысячи детей. Мальчиков было больше, чем девочек.
Sibnovosti.ru вчера в 23:30
Общество

Новый врио губернатора Прикамья приступил к работе

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сегодня официально приступил к своим обязанностям.
Вести.Ru вчера в 01:17
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Здоровье

Названы симптомы заболевания щитовидной железы

Медицинские эксперты рассказали о неочевидных признаках, которые указывают на проблемы в работе щитовидной железы.
МедиаПоток 09 февраля в 06:00
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
Экономика

Размер ежемесячных выплат по ипотеке для россиян оказался важнее срока

Размер ежемесячного платежа по ипотеке для большинства россиян оказался важнее, чем срок.
Lenta.ru вчера в 21:35
Общество

Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".
Российская газета вчера в 07:55
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском вчера в 01:36
Происшествия

Борт авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за технических проблем

Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о техпроблемах.
Известия вчера в 23:11
Политика

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
РИА Новости вчера в 08:10
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки

Коммерсантъ 09 февраля в 22:10
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК 09 февраля в 19:45
Кино

Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале

Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Комсомольская правда вчера в 08:53
Футбол

В «Балтике» прокомментировали драку с футболистами клуба из Туркмении

Каскад вчера в 10:55
Происшествия

В новосибирском Институте горного дела СО РАН прошли обыски

В Институте горного дела СО РАН прошли обыски. В частности, выемка документов проводится в кабинете директора учреждения.
Российская газета вчера в 03:33
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Космос

Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Подсчитано, что этот мощный сигнал поступает на Землю из глубокого космоса каждые 16 дней.
Российская газета вчера в 07:51
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК вчера в 22:01
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
Армия и оружие

Ярош допустил возможность «силовой зачистки» Донбасса

Бывший депутат Рады и экс-глава запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Газета Кемерова вчера в 23:46
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
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