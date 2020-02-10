Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ. 26% выдач в сегменте Installment приходится на самых закредитованных клиентов, в сегменте займов «до зарплаты» таких выдач всего 11%.
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Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Происшествия
Вандалы облили зеленой краской памятник генералу Ватутину в Киеве
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Год назад в сети обратили внимание на патент Sony, где сообщалось о потенциальной совместимости PlayStation 5 с играми не только для PS4, но и PS3, PS2 и PS1.
Общество
ВОЗ: ситуация с коронавирусом может быть лишь верхушкой айсберга
Распространение нового типа коронавируса вне Китая может ускориться, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы
Старшая дочь Анны Седоковой призналась, что стыдилась мамы Старшая дочь Седоковой Алина рассказала поклонникам, что стыдилась мамы.
Общество
ФАС назвала мародерством завышение цен на медицинские маски
"Экономическим мародерством" назвала Федеральная антимонопольная служба завышение розничных цен на медицинские маски.
Происшествия
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Политика
Лавров обвинил США в срыве развода сил на Донбассе
Киев на саммите "нормандской четверки" в Париже отказался полностью развести силы на Донбассе из-за давления Вашингтона.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ
Клиенты ВТБ жалуются на сбой в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Гаджеты
Samsung рассекретила новый гибкий смартфон до премьеры
В рамках 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар» компания Samsung показала рекламный ролик, демонстрирующий новый складной смартфон Galaxy Z Flip.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Кино
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны
Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
Армия и оружие
Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса
Бывший депутат Рады и экс-глава запрещенной в РФ группировки «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Здоровье
Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом
Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".