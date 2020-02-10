Экономика

РБКРБКЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ. 26% выдач в сегменте Installment приходится на самых закредитованных клиентов, в сегменте займов «до зарплаты» таких выдач всего 11%.
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