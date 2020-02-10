Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ. 26% выдач в сегменте Installment приходится на самых закредитованных клиентов, в сегменте займов «до зарплаты» таких выдач всего 11%.

Общество Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Экономика Лукойл уменьшил свою капитализацию более чем на 3% Изменение размеров уставного капитала на 3,1% из-за погашения своих акций произвела нефтедобывающая компания «Лукойл» 10 февраля, о чем сообщила на своем сайте.

Общество Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра "По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до нижней границы нейтральности Эльвира Набиуллина в ответах на вопросы СМИ подчеркнула, что ЦБ не пересматривал оценку коридора нейтральности ключевой ставки в 6–7%, ставка остается на нижней границе диапазона (с необходимыми оговорками об условности этих расчетов), Банк России допускает возможность снижения на ближайших (то есть в том числе и мартовском) заседаниях совета директоров ключевой ставки и ниже 6%.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

Происшествия В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Общество Умер советский разведчик Александр Голубев В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.

Общество Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

Происшествия Челябинский кот спас хозяйку во время пожара Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.

Экономика Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов.