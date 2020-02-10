Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам
Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ. 26% выдач в сегменте Installment приходится на самых закредитованных клиентов, в сегменте займов «до зарплаты» таких выдач всего 11%.
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Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Экономика
Лукойл уменьшил свою капитализацию более чем на 3%
Изменение размеров уставного капитала на 3,1% из-за погашения своих акций произвела нефтедобывающая компания «Лукойл» 10 февраля, о чем сообщила на своем сайте.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok.
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Кино
Киану Ривза в роли Саб-Зиро добавили в Mortal Kombat. Джеки Чан тоже здесь
На YouTube-канале BabyZone опубликовано видео, в котором с помощью нейросетей персонажей файтинга Mortal Kombat 11 "сыграли" знаменитые голливудские актеры.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Общество
«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на поставку Китаю С-400
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может негативно сказаться на реализации контракта на поставку Китаю российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до нижней границы нейтральности
Эльвира Набиуллина в ответах на вопросы СМИ подчеркнула, что ЦБ не пересматривал оценку коридора нейтральности ключевой ставки в 6–7%, ставка остается на нижней границе диапазона (с необходимыми оговорками об условности этих расчетов), Банк России допускает возможность снижения на ближайших (то есть в том числе и мартовском) заседаниях совета директоров ключевой ставки и ниже 6%.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Происшествия
В Москве задержали нарушившего ПДД более 2 тыс. раз мужчину
Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 раз нарушил правила дорожного движения.
Футбол
«Челси» получил наибольшую прибыль по итогам двух последних трансферных окон, «Реал» возглавил список самых убыточных клубов
На втором месте оказалась «Астон Вилла», на третьем — «Барселона». «Челси» по итогам двух последних окон оказался в плюсе на 205 млн евро.
Происшествия
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях
Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Технологии
Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса
Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Происшествия
Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео
Взрыв прогремел на подстанции в подмосковном Подольске.
Здоровье
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Общество
Умер советский разведчик Александр Голубев
В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.
Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Экономика
Минфин предложил авиакомпаниям отказаться от расчетов в долларах
Минфин предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.