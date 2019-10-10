Экономика
Вести.ФинансЦБ впервые раскрыл масштаб краж персональных данных россиян
За последние полгода - с 1 января по 30 июня 2019 г. - обнаружено 12,903 тыс. предложения о покупке или продаже персональных баз данных, сообщается в отчете Банка России.
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«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – сообщается 10 октября в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.Фонтанка.Ру09:43
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