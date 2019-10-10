Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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ЦБ зафиксировал рост объема несанкционированных операций по банковским картам
Rambler News Service09:23
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Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Lenta.ru вчера в 16:31
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует падение цен на нефть
Североморская нефть Brent до конца года будет держать цену около 59 долларов за баррель, но уже со II квартала 2020 года подешевеет до $57, прогнозирует Минэнерго США.
Экономика сегодня 01:56
Киберспорт
Сотрудники Blizzard устроили протест с зонтиками возле офиса компании
8 октября сотрудники Blizzard в рабочее время собрались у статуи возле офиса. Они раскрыли зонтики – один из символов протестов в Гонконге.
Cyber.sports.ru вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Шоу-бизнес
Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк
Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар.
Рамблер 04:19
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
REGNUM 07:39
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Здоровье
Концентрация ВИЧ-инфицированных в Липецке на треть выше, чем по региону
Смертность от ВИЧ в Липецке снизилась в сравнении с предыдущим годом в 1,3 раза и составляет почти 2 случая на 100 тысяч населения.
Most.tv 07:39
Армия и оружие
Зеленский заявил, что Украина должна иметь еще более мощную армию
Президент Украины Владимир Зеленский хочет усилить государственную армию.
Sng.fm 05:49
Политика
Путин посетит с официальными визитами Саудовскую Аравию и ОАЭ
Президент России Владимир Путин 14-15 октября посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
ФАН 09:28
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Культура
Масляков прокомментировал слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков был удивлён высказыванием стендап-комика Нурлана Сабурова, который заявил о взносах команд для участия в игре.
Общественная служба новостей вчера в 11:23
Спорт
Путин прокомментировал требования WADA к России
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Lenta.ru 07:55
Кино
Marvel снимет полностью женский фильм о супергероях
Актриса считает, что «если достаточное число людей по всему миру будут говорить о нем», то фильм только с женским составом актеров будет рано или поздно снят.
ГЛАС.RU 05:54
Происшествия
Директор астраханского спецучилища сдавал «в аренду» подростков
В Астрахани директор спецучилища для несовершеннолетних правонарушителей сдавал воспитанников «в аренду» на стройку, передает «Интерфакс».
Вечерняя Казань 05:59
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru 08:50
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Начальником управления информационного и документационного сопровождения президента до назначения Федорова был Сергей Осипов, утвержденный на этом посту в 2012 году и освобожденный от должности 29 августа 2019 года.
РБК 06:25
Происшествия
Объявленная в розыск полковник МВД задержана в Ростове
Бывшая начальник отдела дознания отдела полиции № 7 в Ростове-на-Дону полковник Наталья Разумная, после возбуждения уголовного дела скрывшаяся от следствия, задержана.
Obzor.io 08:35
Политика
Зеленский заявил, что Украина должна контролировать границу с Россией
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина должна контролировать госграницу с Россией.
Life.ru 05:40
Волейбол
Сборная России проиграла в третий раз на Кубке мира по волейболу
News.ru вчера в 04:41
Космос
Переселение на другие планеты назвали невозможным
Астроном считает безумием утверждения, что если жизнь на Земле станет невозможной, человечество сможет покинуть ее и переселиться на другую планету.
Lenta.ru 07:40