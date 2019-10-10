Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – сообщается 10 октября в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.Фонтанка.Рувчера в 09:43
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Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян
Фонтанка.Рувчера в 09:43
Торговые интернет-площадки и боты в Telegram названы основными каналами утечек данных банковских карт
Интерфакс - Россиявчера в 09:02
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Полиция Саратова отбила у линчевателей убийцу девочки
Накануне.Ru вчера в 20:55
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Вдова Анатолия Папанова скончалась в возрасте 95 лет
О смерти вдовы актера Анатолия Папанова ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, где она проработала более 60 лет.
МИР 24 вчера в 17:42
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В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских
В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
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Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.
Naked Science 08 октября в 02:55
Политика
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков
Президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медиков должна быть справедливой, а также должна мотивировать к эффективной работе.
РЕН ТВ 09 октября в 10:38
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
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Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
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Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
Srnsk вчера в 16:12
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РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Российская газета вчера в 10:47
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«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
RT на русском вчера в 18:28
Культура
Центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске откроется через месяц
Вечерний Омск. Неделя вчера в 08:58
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Общество
Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет
Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.
РБК вчера в 23:03
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб
РБК 09 октября в 16:36
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США
Газета.Ru вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 09 октября в 14:59
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Политика
Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
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Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Финансы
«Черный вторник» 25 лет спустя: что ждать от российского рубля сегодня
Ровно четверть века назад за один день курс доллара вырос более чем на 27% Обвальное падение рубля по отношению к доллару в России произошло 11 октября 1994 года.
SM News вчера в 19:24
Происшествия
Бывший владелец Уралтрансбанка скончался в Лондоне
В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.
Интермонитор.ру вчера в 10:14
Кино
Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста
Газета.Ru 09 октября в 04:20
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог
Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.
Газета.Ru вчера в 17:31
Армия и оружие
США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой
В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
ИА REX вчера в 07:15
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06