Экономика

РБКРБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – сообщается 10 октября в отчете
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.
Фонтанка.Рувчера в 09:43

Подробнее о событии

Мошенники заберут ваши денежки. Но обезопасить себя очень легко

Телеканал 360°вчера в 16:08

Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян

Фонтанка.Рувчера в 09:43

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

РБКвчера в 08:42

Банк России в I полугодии 2019 года зафиксировал 18 крупных утечек баз данных

ТАССвчера в 09:30

Торговые интернет-площадки и боты в Telegram названы основными каналами утечек данных банковских карт

Интерфакс - Россиявчера в 09:02

ЦБ РФ за 1 полугодие обнаружил почти 13 тыс. объявлений о продаже баз данных

Finam.Ruвчера в 08:46

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Эхо Москвывчера в 09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Происшествия

Полиция Саратова отбила у линчевателей убийцу девочки

Накануне.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова скончалась в возрасте 95 лет

О смерти вдовы актера Анатолия Папанова ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, где она проработала более 60 лет.
МИР 24 вчера в 17:42
Происшествия

В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
РБК вчера в 14:42
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.
Naked Science 08 октября в 02:55
Политика

Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков

Президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медиков должна быть справедливой, а также должна мотивировать к эффективной работе.
РЕН ТВ 09 октября в 10:38
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Игры

Epic – На этой неделе раздают Surviving Mars с DLC Space Race

Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
Srnsk вчера в 16:12
Технологии

РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России

Российская газета вчера в 10:47
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Футбол

Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

RT на русском вчера в 18:28
Культура

Центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске откроется через месяц

Вечерний Омск. Неделя вчера в 08:58
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Общество

Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет

Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек.
РБК вчера в 23:03
Происшествия

Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж

«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК 09 октября в 16:36
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Газета.Ru вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 09 октября в 14:59
Космос

На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления

Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Политика

Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов

Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из проекта поправок, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Финансы

«Черный вторник» 25 лет спустя: что ждать от российского рубля сегодня

Ровно четверть века назад за один день курс доллара вырос более чем на 27% Обвальное падение рубля по отношению к доллару в России произошло 11 октября 1994 года.
SM News вчера в 19:24
Происшествия

Бывший владелец Уралтрансбанка скончался в Лондоне

В Лондоне скончался Валерий Заводов, бывший владелец и глава Уралтрансбанка — об этом сообщает Лента со ссылкой на источники, близкие к окружению банкира.
Интермонитор.ру вчера в 10:14
Кино

Клона Уилла Смита сыграла цифровая копия артиста

Газета.Ru 09 октября в 04:20
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена отпустили под залог

Информаторов адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, отпустили под залог.
Газета.Ru вчера в 17:31
Армия и оружие

США заинтересовались уникальной российской подводной лодкой

В США проявили большой интерес к возможностям перспективной российской подводной лодки, разрабатываемой в развитие советского проекта «Пиранья».
ИА REX вчера в 07:15
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное