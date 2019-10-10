Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян
Фонтанка.Рувчера в 09:43
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал показания
Задержанный за убийство девочки в Саратове мужчина мог совершить преступление из-за гаража.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Политика
Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР
Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо.
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Здоровье
Врачи назвали симптом рака кишечника, который часто игнорируется
Основным симптомом рака кишечника является кровотечение во время дефекации.
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль
В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Общество
Россияне стали больше экономить на лечении и образовании
С 2015 года на 5% выросла доля тех, кто экономит на лечении. Расходы на медицину в случае нехватки денег сокращают 27% россиян.
Экономика
Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Театры
Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.
Политика
Конструкторские бюро Миля и Камова решено объединить
Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).
Здоровье
Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Авто
Toyota впервые показала подзаряжаемый гибридный Toyota RAV4
Предварительное изображение Toyota показывает внедорожник в новом оттенке под названием Supersonic Red.
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Шоу-бизнес
Надежда Грановская показала идеальную растяжку
Певица показала в Instagram идеальную растяжку.
Авто
Aurus собрал более 600 предзаказов, сообщил Мантуров
Aurus собрал уже более 600 предзаказов, активные продажи автомобилей начнутся с 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
Политика
Путин заявил о разработке РСМД в ответ на действия США
Российская Федерация начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия Соединенных Штатов.
Шоу-бизнес
Скончалась вдова актера Анатолия Папанова
Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Здоровье
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Гаджеты
Ассортимент Corsair пополнили модули памяти Vengeance LPX DDR4-5000
Компания Corsair объявил о выпуске нового набора модулей памяти Vengeance LPX.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Происшествия
Адвокат Голунова просит передать в ФСБ материалы проверки полицейских
Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.