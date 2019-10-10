Экономика

РБКРБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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ЦБ: большинство утечек данных происходит не по вине банков

Телеканал 360°вчера в 22:12

Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян

Фонтанка.Рувчера в 09:43

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

РБКвчера в 08:42

Банк России в I полугодии 2019 года зафиксировал 18 крупных утечек баз данных

ТАССвчера в 09:30

ЦБ РФ за 1 полугодие обнаружил почти 13 тыс. объявлений о продаже баз данных

Finam.Ruвчера в 08:46

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Эхо Москвывчера в 09:32

Сливайте коды: в утечке персональных данных виноваты сами пользователи

Известиявчера в 08:30
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал показания

Задержанный за убийство девочки в Саратове мужчина мог совершить преступление из-за гаража.
Lenta.ru 04:18
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Политика

Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР

Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо.
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Сборная России разгромила Шотландию, Дзюба оформил дубль

В концовке игры Дзюба оформил дубль и отдал голевую передачу на Александра Головина, который довел счет до разгромного — 4:0.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
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Россияне стали больше экономить на лечении и образовании

С 2015 года на 5% выросла доля тех, кто экономит на лечении. Расходы на медицину в случае нехватки денег сокращают 27% россиян.
Новый День вчера в 02:13
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Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

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Российская газета 04:37
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Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков

Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.
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Конструкторские бюро Миля и Камова решено объединить

Московский вертолётный завод имени Михаила Миля и конструкторское бюро «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолетостроения (НЦВ).
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Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм

Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
РБК вчера в 21:01
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В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
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Певица показала в Instagram идеальную растяжку.
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Aurus собрал уже более 600 предзаказов, активные продажи автомобилей начнутся с 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
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Скончалась вдова актера Анатолия Папанова

Вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась на 96-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

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Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
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Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
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Компания Corsair объявил о выпуске нового набора модулей памяти Vengeance LPX.
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Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.
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