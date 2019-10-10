Экономика

РБКРБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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ЦБ: большинство утечек данных происходит не по вине банков

Телеканал 360°вчера в 22:12

Сливайте коды: в утечке персональных данных виноваты сами пользователи

Известиявчера в 08:30

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Эхо Москвывчера в 09:32

Банк России в I полугодии 2019 года зафиксировал 18 крупных утечек баз данных

ТАССвчера в 09:30

ЦБ РФ за 1 полугодие обнаружил почти 13 тыс. объявлений о продаже баз данных

Finam.Ruвчера в 08:46

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

РБКвчера в 08:42

Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян

Фонтанка.Рувчера в 09:43
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Происшествия

В Саратове найдено тело пропавшей 9-летней девочки, убийца задержан

Piter.tv 01:59
Общество

Москвичей в эти выходные ждет теплая погода

В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается.
Российская газета 04:01
Происшествия

В сети появилось видео аварии чемпиона по боксу Эррола Спенса

Prognozist 03:02
Армия и оружие

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Авто

АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии моделей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.
Автоновости дня 02:21
Здоровье

Названы российские регионы с наибольшим числом алкоголиков

Чукотка стала лидером по числу новых выявленных случаев алкоголизма среди местного населения — 29 диагнозов на 10 тысяч совершеннолетних жителей.
Lenta.ru 02:51
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика

В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев

Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Известия 05:46
Происшествия

В ДТП с участием микроавтобуса под Калугой погибли пять человек

Как сегодня, 11 октября, сообщил ряд федеральных СМИ, количество погибших в страшной аварии на 202 километре автодороги М-3 «Украина» возросло до 5 человек, еще 6 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Весть (Калужская область) 02:13
Армия и оружие

Путин назвал реальной угрозу нашествия боевиков из Сирии

Странам СНГ нужно мобилизовать усилия спецслужб для купирования угрозы прихода боевиков с территории Сирии после начала военной операции Турции, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 06:13
Происшествия

«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:47
Здоровье

В Копейске увеличилось число заболевших лишаем

Больше всего юных пациентов со стригущим лишаем оказалось в поселке Горняк, 14 ребят из 10 семей.
Челябинск Сегодня 00:44
Гаджеты

За поддержку новых CPU Intel придётся заплатить поддержкой старых

Intel опубликовала небольшое предупреждение, сообщая, что для работы с новыми CPU старым платам нужно обновление BIOS, что также логично.
iXBT.com 04:06
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
Политика

Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Футбол

Маммана пропустит до восьми месяцев из-за травмы

В случае, если футболисту потребуется хирургическое вмешательство, он пропустит до восьми месяцев.
Российская газета 03:42
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Вывод получился неутешительный: в нашей стране потребители часто вводятся в заблуждение из-за того, что у нас нет четких идентификационных признаков пивных напитков.
Российская газета 01:00
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК 05:46
Автоспорт

Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
News102.ru 05:13
Политика

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения с Россией

Владимир Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной.
Газета.Ru 06:35
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати

В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.
Lisa.ru вчера в 14:00
Политика

Путин рассказал, как относится к либерализму

«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Телеканал 360° 05:51
Происшествия

Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12

RT на русском вчера в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
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