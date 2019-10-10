Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян
Фонтанка.Рувчера в 09:43
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Футбол
Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией
Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru вчера в 17:02
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Авто
Geely представила обновленный кроссовер Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня вчера в 04:17
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес
Бузова поблагодарила критиков своей музыки
WomanHit.ru 03:56
Происшествия
«Победа» планирует взыскать расходы с «Кольцово» за задержку рейсов
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщила журналистам официальный представитель компании.
РИА Новости 06:10
Общество
В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности
«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Технологии
«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Интерфакс 07:42
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия
Названа причина смерти убитой в Саратове 9-летней девочки
Девятилетняя девочка, которая стала жертвой жителя Саратова, умерла от удушения.
NewInform 07:07
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Lenta.ru вчера в 11:18
Футбол
Сборная России с Ионовым разгромила Шотландию
Сборная России одержала победу над Шотландией со счетом 4:0 в отборочном матче Евро-2020.
ФК Ростов вчера в 16:51
Происшествия
Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой задержали еще вчера днем
Жителя Кировского района Саратова Михаила Туватина, которого уличили в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, сотрудники полиции задержали еще вчера, 10 октября, в дневное время.
Четвертая Власть 03:47
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Футбол
Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России
Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России.
REGNUM 07:42
Политика
Трамп: переговоры КНР и США по торговле идут хорошо
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры США и КНР по торговле идут очень хорошо.
Комсомольская правда вчера в 18:47
Происшествия
В Самаре вынесли обвинительный приговор трем офицерам ФСБ
РегионСамара.ру вчера в 07:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru вчера в 04:45
Политика
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Решетова ответила на вопрос о свадьбе с Тимати
Российская модель и избранница Тимати Анастасия Решетова, находящаяся на последнем месяце беременности, в Instagram stories ответила на вопрос юзеров о том, оформила ли она отношения с музыкантом официально.
NewInform 02:36
Футбол
The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)
Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26