Экономика

РБКРБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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ЦБ: большинство утечек данных происходит не по вине банков

Телеканал 360°вчера в 22:12

Центробанк РФ впервые раскрыл сведения об утечках и продаже персональных данных россиян

Фонтанка.Рувчера в 09:43

Сливайте коды: в утечке персональных данных виноваты сами пользователи

Известиявчера в 08:30

Банк России в I полугодии 2019 года зафиксировал 18 крупных утечек баз данных

ТАССвчера в 09:30

ЦБ РФ за 1 полугодие обнаружил почти 13 тыс. объявлений о продаже баз данных

Finam.Ruвчера в 08:46

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

РБКвчера в 08:42

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Эхо Москвывчера в 09:32
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Футбол

Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru вчера в 17:02
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Авто

Geely представила обновленный кроссовер Geely Emgrand X7

Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Автоновости дня вчера в 04:17
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес

Бузова поблагодарила критиков своей музыки

WomanHit.ru 03:56
Происшествия

«Победа» планирует взыскать расходы с «Кольцово» за задержку рейсов

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщила журналистам официальный представитель компании.
РИА Новости 06:10
Общество

В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Происшествия

В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки

Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Российская газета 03:30
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Технологии

«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Интерфакс 07:42
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Происшествия

Названа причина смерти убитой в Саратове 9-летней девочки

Девятилетняя девочка, которая стала жертвой жителя Саратова, умерла от удушения.
NewInform 07:07
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Lenta.ru вчера в 11:18
Футбол

Сборная России с Ионовым разгромила Шотландию

Сборная России одержала победу над Шотландией со счетом 4:0 в отборочном матче Евро-2020.
ФК Ростов вчера в 16:51
Происшествия

Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой задержали еще вчера днем

Жителя Кировского района Саратова Михаила Туватина, которого уличили в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, сотрудники полиции задержали еще вчера, 10 октября, в дневное время.
Четвертая Власть 03:47
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Футбол

Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России.
REGNUM 07:42
Политика

Трамп: переговоры КНР и США по торговле идут хорошо

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры США и КНР по торговле идут очень хорошо.
Комсомольская правда вчера в 18:47
Происшествия

В Самаре вынесли обвинительный приговор трем офицерам ФСБ

РегионСамара.ру вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Политика

Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru вчера в 04:45
Политика

Путин прокомментировал развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Решетова ответила на вопрос о свадьбе с Тимати

Российская модель и избранница Тимати Анастасия Решетова, находящаяся на последнем месяце беременности, в Instagram stories ответила на вопрос юзеров о том, оформила ли она отношения с музыкантом официально.
NewInform 02:36
Футбол

The Guardian (Великобритания): cборная Шотландии завершила отборочный турнир Евро-2020 в России (The Guardian)

Александр Головин забил на 84-й минуте с 9 метров. Шотландия потерпела второе подряд поражение со счетом 0:4.
ИноСМИ 02:26
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
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