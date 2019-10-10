с чего всё началось

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Футбол Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут в сегодняшнем матче отборочного цикла Евро-2020 в "Лужниках" против Шотландии.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Общество Тимати поздравил L’One с днем рождения, назвав его лживым и пустым Тимати признался, что терпел и наблюдал за тем, как его друг бегал по журналистам, строя из себя борца за справедливость с узурпаторами из лейбла, хотя перед подписанием взял сутки на изучение своего контракта, знал про все его условия и не стал ничего править.

Шоу-бизнес Жигунов объяснил журналистам, почему Заворотнюк сменила больницу Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.

Политика Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

ЖКХ МОЭК может отключить горячую воду в 340 домах на востоке Москвы ПАО "МОЭК" направило крупнейшему должнику за тепловую энергию – управляющей компании "Юни-дом" - уведомление о предполагаемом введении ограничения горячего водоснабжения в управляемых ей многоквартирных домах, говорится в пресс-релизе МОЭК.

Гаджеты Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8 Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.

Политика Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17 О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.