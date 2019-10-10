с чего всё началось

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Футбол Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0. Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины.

Экономика ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.

Футбол Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020 Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Происшествия Борт «Аэрофлота» сел в Ростове-на-Дону из-за пистолета у пассажира Следовавший рейсом Москва — Бургас самолёт «Аэрофлота» приземлился в ростовском аэропорту Платов из-обнаружения у пассажира травматического оружия.

Общество Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат.

Кино Marvel может снять полностью женское супергеройское кино Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.

Политика Особый статус Донбасса и федерализация не развалят Украину — эксперт Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев подписал минские соглашения, которые предусматривают предоставление Донбассу особого статуса.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Футбол Путин высказался об идее футбольного «колхоза» Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.

Политика Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Происшествия Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.

Происшествия Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму арестован Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого в попытке устроить теракт в Крыму Олега Приходько.

Происшествия В Оренбургской области возле монастыря произошла стрельба В посёлке ВТК Оренбургской области около Спасо-Преображенского мужского монастыря мужчина случайно выстрелил в водителя наместника, пишет RT.

Единоборства Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь» Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»

Политика Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.

Шоу-бизнес Прессе предложили интервью с больной Анастасией Заворотнюк Напомним, недавно в СМИ попала информация, что бывшая сотрудница медицинского центра, где проходила лечение Анастасия Заворотнюк, предлагала прессе купить фотографии и видео с больной звездой.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Игры Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.