Экономика
РБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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с чего всё началось
«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – сообщается 10 октября в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.Фонтанка.Ру09:43
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Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских
В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
Происшествия
Волонтеры приостановили поиски пропавшей в Саратове школьницы
Участники волонтерского объединения «Лиза Алерт» приостановили операцию по поиску пропавшей в Саратове девятилетней девочки.
Футбол
Сборная Бельгии обыграла Сан-Марино и первой вышла на Евро-2020
В четверг в матче квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Бельгийцы первыми завоевали путевку на Евро-2020.
Политика
Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным
Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал события на юго-востоке страны. считает, что донбасский конфликт можно обсуждать в двух вариантах.
Политика
Зеленский назвал сроки разрешения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки урегулирования конфликта в Донбассе.
Авто
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Премьера автомобиля состоится 24 октября. Выход на европейский рынок предполагается уже в декабре этого года.
Футбол
Сборная Шотландии определилась со стартовым составом на матч с Россией
В четверг команда Станислава Черчесова сыграет против Шотландии. Британский соперник россиян назвал стартовый состав на этот матч.
Футбол
Федун: «Очень приятная победа. Головин, Дзюба и Джикия тащат сборную»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Происшествия
Число погибших в ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области увеличилось до пяти человек.
Футбол
Гильерме: после первого гола матчи всегда становятся легче
Был спокойный матч, во втором тайме мы были сильны. После первого гола матчи всегда становятся легче.
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Политика
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Наука
Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»
На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Экономика
AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники
Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Культура
Стрелка в Нижнем Новгороде может стать аналогом Сиднейской оперы
Культурно-образовательный центр, созданный на Стрелке в Нижнем Новгороде, может стать таким же узнаваемым во всем мире символом России как Сиднейская опера в Австралии.
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Общество
В России предложили штрафовать родителей курящих детей
В МВД России предложили ввести административные штрафы для родителей курящих детей.