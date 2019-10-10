Экономика

РБКРБКЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
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«За данный период [1 января 2019 – 30 июня 2019] обнаружено 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, при этом только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций», – сообщается 10 октября в отчете
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.
Фонтанка.Ру09:43

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