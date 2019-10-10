с чего всё началось

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Происшествия В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских В Саратове суд заключил под стражу трех сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении доставленного в отделение мужчины, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Политика Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал события на юго-востоке страны. считает, что донбасский конфликт можно обсуждать в двух вариантах.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Наука Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку» На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.

Энергетика Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Культура Стрелка в Нижнем Новгороде может стать аналогом Сиднейской оперы Культурно-образовательный центр, созданный на Стрелке в Нижнем Новгороде, может стать таким же узнаваемым во всем мире символом России как Сиднейская опера в Австралии.

Происшествия Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.