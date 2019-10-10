с чего всё началось

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Финансы Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.

Политика Зеленский опасается появления российских военных баз в Белоруссии Украина опасается появления российских военных баз на территории Белоруссии.

Армия и оружие Индия планирует закупить у России истребители на $2,5 млрд Су-30МКИ является основной боевой машиной ВВС Индии на протяжении многих лет, логично, что военные рассчитывают выжать максимум из этих истребителей, говорит источник в оборонной промышленности.

Футбол Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.

Футбол Сборная России: на Кипре Черчесов может побить рекорд Романцева Рекорд был установлен в отборочном турнире Евро-1996, когда сборная Романцева выиграла семь встреч подряд.

Армия и оружие Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.

Футбол Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью Хорватия на своем поле разгромила Венгрию в отборочном матче к Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Политика Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Общество Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.

Происшествия Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.

Происшествия Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.

Политика Глава МИД Украины: РФ в ближайшее время вернет захваченные в Керченском проливе корабли В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она задержала в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Единоборства Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

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Интернет Глава Роскомнадзора: «PlayStation наплевать на пользователей из России» Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал ситуацию с проблемами, которые возникли у пользователей PlayStation в разгар блокировки мессенджера Telegram.