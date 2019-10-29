Финансы
Москва 24ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.
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с чего всё началось
Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
Российская армия примет на вооружение пистолет «Удав»
Дни24 27 октября в 03:09
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:21
Армия и оружие
Зариф отметил законность иранского присутствия в Сирии
Иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
RT на русском 17:39
Политика
В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.
Sputnik Таджикистан 06:22
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022 финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру 17:41
Происшествия
Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу
Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru 11:29
Гаджеты
Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон
Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.
Российская газета 07:41
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Наука
Раскрыт способ защиты от внезапного рака
Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
Происшествия
Женщина погибла под колесами автомобиля в районе Старорусского
Одна из машин сбила её, а идущий следом японский внедорожник проехал по телу упавшей. От полученных травм женщина скончалась на месте.
АСТВ 17:48
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Футбол
Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
Чемпионат 14:05
Игры
Для Kingdom Come: Deliverance выпустили официальные инструменты модификаций
Студия Warhorse, как и обещала, обеспечила официальную поддержку пользовательских модификаций к средневековой ролевой игре Kingdom Come: Deliverance.
Игромания.ру 15:08
Армия и оружие
Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой
«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
РБК 15:07
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
РИА Новости 12:28
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Политика
Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу
Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:37
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском 18:25
Здоровье
Уровень заболеваемости гриппом в Москве оказался ниже эпидпорога
Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве с 21 по 27 октября оказался ниже эпидемического порога на 37 процентов.
Вечерняя Москва 10:24
Экономика
Россия списала $20 млрд долгов странам Африки. Песня
Вадим Туватин поет песни о самых интересных новостях уходящей недели.
FreeNews-Volga 27 октября в 02:03
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32