Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.

с чего всё началось

В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.

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