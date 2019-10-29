Финансы

Москва 24Москва 24ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.
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с чего всё началось

ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.
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Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
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В челябинском Златоусте от голода умер девятимесячный ребёнок, оставленный дома один.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
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7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
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Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
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Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
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