Финансы
Москва 24ЦБ впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией
В ЦБ раскрыли валютную структуру двусторонней торговли с Турцией. В первом полугодии оплата в рублях производилась в 11,7 процента случаев.
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с чего всё началось
Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли России с Турцией. Первые данные (.xlsx) опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года.РБКвчера в 23:00
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Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
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На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
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Москва примет ответные меры на высылку дипломата из Болгарии
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Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
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Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
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Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
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Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет
Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
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Горбачев оценил обещание Трампа заключить новый ДРСМД
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Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Футбол
Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»
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Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов
Николай Анфимов разработал методику «увода из орбиты» крупных объектов. В 2001 году он возглавил операцию по затоплению станции «Мир».
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Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
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В Ленобласти задержали директора дома престарелых по делу о растрате
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Джикия получил «Золотого кабана»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия во вторник вечером получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды в прошлом сезоне.
Политика
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Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
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