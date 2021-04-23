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Экономика

ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,5 процента

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Банк России второй раз за год повысил ключевую ставку — до пяти процентов годовых, следует из пресс-релиза регулятора. В прошлый раз — 19 марта — Центробанк увеличил ее с 4,25 процента до 4,5 процента. Такое решение призвано снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.В источнике

С чего всё началось

В ряде секторов восстановление спроса опережает возможности наращивания выпуска, баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, констатировал
 регулятор.

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