с чего всё началось

Центробанк лишил лицензии Народный банк Тувы (НБТ). Он занимает 416-е место по величине активов. Банк России считает, что кредитная организация нарушала норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременную выплату клиентских платежей.

Общество Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. 2

Происшествия В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС. 8

Общество В Петербурге разработают закон об авторских барах В Петербурге создадут рабочую группу, которая займётся разработкой законодательной базы, регулирующей правила продажи алкоголя в "авторских барах".

Футбол Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.

Здоровье Коронавирус может повышать уровень сахара в крови "Интересно, что коронавирус показал: привозят людей, которые никогда не болели сахарным диабетом, и у них на два пункта поднимается, как по линейке, уровень сахара", - сообщил Дедов.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 424

Общество Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки Губернатор Курской области Роман Старовойт лишил чиновников премии за орфографические ошибки, отметив, что такие нарушения недопустимы в официальной переписке. 28

Общество Жители России смогут получить новую выплату По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак. 62

Политика «Наломала дров». Болгарии надоело быть «газовой капризулей» Несмотря на возникшие трудности вокруг строительства газопровода "Турецкий поток", Болгария доведет строительство до конца, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. 1

Футбол РФС оштрафовал ЦСКА на 350 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА по итогам матча чемпионата России с казанским "Рубином" на 350 тысяч рублей за различные нарушения, сообщается на официальном сайте РФС.

Общество Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G По словам Даудена, с 31 декабря этого года британские операторы связи не смогут приобретать оборудование 5G у Huawei, а к 2027 году все оборудование Huawei в британских сетях пятого поколения будет заменено продукцией других производителей. 18