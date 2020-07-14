Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора. По информации ЦБ, банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности, а также допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
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Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
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Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
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Спорт
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Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
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После назначения выплаты деньги будут направлены из пенсионных накоплений на банковский счет заявителя.
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Как сообщает «Матч ТВ», профессиональный футболист перуанского происхождения Джефферсон Фарфан оценил высказывание тренера Юрия Семина в сторону Василия Кикнадзе.
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В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости 06:48
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Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
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В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
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По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
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Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
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Журавель: «В матчах „Спартака“ удивительным образом допускаются ошибки не в его пользу»
Комментатор Тимур Журавель заявил, что в матчах чемпионата России с участием московского «Спартака» часто допускаются судейские ошибки не в пользу «красно-белых».
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Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
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Футбол
Лунёв не поможет «Зениту» в кубковом матче против «Спартака»
Страж ворот петербургского «Зенита» Андрей Лунёв, который получил травму правого бедра в поединке 28-го российской Премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (1:1), пропустит остаток нынешнего сезона.
Евро-футбол.ру 02:28
Политика
Путин обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за Святой Софии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на «значительный общественный резонанс», который вызвало в России решение турецких властей превратить в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле.
РБК вчера в 08:13
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Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59