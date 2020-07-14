с чего всё началось

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (НБТ). Об этом сообщается на сайте регулятора. Это первый отзыв лицензии у банка с 31 января.

ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

Общество Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным. 559

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 23

Общество В Монголии скончался заразившийся бубонной чумой 15-летний подросток "Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - рассказал представитель ведомства Доржийн Нарангэрэл. 63

Футбол Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола» После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола. 1

Общество Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова Журналисты, входящие в кремлевский пул, записали видеообращение в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене. 78

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 221

Общество Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода. 65

Политика Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму. 2K

Общество Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 4

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 54

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 102

Игры Halo 3 вышла в Steam Помимо Halo 3 в комплект входят Halo: Reach, Halo 2: Anniversary и Halo: Combat Evolved Anniversary, а также Halo 3: ODST и Halo 4 – они пока не вышли в Steam.

Общество Курский губернатор штрафует чиновников за орфографические ошибки Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать своих подчиненных за орфографические ошибки в официальных документах, передает «Газета.Ru». 22

Здоровье Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек Число жертв в результате второй волны пандемии COVID-19 в Великобритании может достигнуть 120 000 человек, говорится в докладе группы из 37 экспертов британской Академии медицинских наук, 14 июля сообщает CNBC.