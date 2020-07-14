Экономика
РБКЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (НБТ). Об этом сообщается на сайте регулятора. Это первый отзыв лицензии у банка с 31 января.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении регулятора.ТАССвчера в 22:20
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Общество
Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака
Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Общество
В Монголии скончался заразившийся бубонной чумой 15-летний подросток
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", - рассказал представитель ведомства Доржийн Нарангэрэл.
Ruposters.ru 05:55
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12 июля в 12:26
Общество
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты, входящие в кремлевский пул, записали видеообращение в поддержку советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене.
МР7.ру вчера в 09:57
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода.
РБК 04:53
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Общество
Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса
Всего четыре участника Единого госэкзамена по всей России были недопущены к сдаче из-за выявленного у них коронавируса, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 06:43
Общество
Россияне получат доплаты к пенсии за долгий брак
NewInform 06:31
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Политика
Первое слушание показаний главы Косово Тачи в Гааге заняло шесть часов
Приштина, 14 июля 2020, 01:02 — REGNUM В здании Специального трибунала по Косово в Гааге 13 июля состоялось первое слушание показаний президента Косово Хашима Тачи.
REGNUM вчера в 18:02
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
РИА Новости 06:53
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Общество
Лобков извинился за свое «фривольное поведение»
Журналист "Дождя" Павел Лобков извинился за свое "фривольное поведение" с коллегами.
Газета.Ru 07:19
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
Театры
Александра Домогарова убрали из спектакля МХАТ им. Горького
StarHit.ru 04:00
Игры
Halo 3 вышла в Steam
Помимо Halo 3 в комплект входят Halo: Reach, Halo 2: Anniversary и Halo: Combat Evolved Anniversary, а также Halo 3: ODST и Halo 4 – они пока не вышли в Steam.
Cyber.sports.ru 07:20
Общество
Курский губернатор штрафует чиновников за орфографические ошибки
Губернатор Курской области Роман Старовойт решил штрафовать своих подчиненных за орфографические ошибки в официальных документах, передает «Газета.Ru».
Аргументы и Факты 07:24
Фигурное катание
Работавший с Медведевой тренер объяснил свой уход из группы Тутберидзе
Газета.Ru 05:49
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Число жертв в результате второй волны пандемии COVID-19 в Великобритании может достигнуть 120 000 человек, говорится в докладе группы из 37 экспертов британской Академии медицинских наук, 14 июля сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 04:27
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43