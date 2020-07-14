Экономика

РБКРБКЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (НБТ). Об этом сообщается на сайте регулятора. Это первый отзыв лицензии у банка с 31 января.
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с чего всё началось
Банк России приказом от 14 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы", говорится в сообщении
 регулятора.
ТАССвчера в 22:20

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ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

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Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Lenta.ruвчера в 23:03

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

RT на русскомвчера в 22:33

ЦБ отозвал лицензию у Народного банка Тувы

Коммерсантъвчера в 22:37

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Известиявчера в 22:34

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

ТАССвчера в 22:59

Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

РИА Новостивчера в 22:16
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Ашберн
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