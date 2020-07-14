с чего всё началось

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Народный банк Тувы» (НБТ). Об этом сообщается на сайте регулятора. Это первый отзыв лицензии у банка с 31 января.

ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка

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Общество ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства. 138

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Политика Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов. 12

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Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 23

Общество Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.