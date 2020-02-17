Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

с чего всё началось

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, приводит информационное агентство Банки.ру мнение представителя ЦБ.

ЦБ впервые за 8 лет изменит основания для блокировки счетов

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