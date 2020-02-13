Экономика

РБКРБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

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Зампред Банка России рассказал о схемах нелегального обналичивания

Российская газета13 февраля в 11:08

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ПРАЙМ13 февраля в 13:47

ЦБ сообщил о сокращении сомнительных операций через банки в два раза

Красная весна13 февраля в 12:50

Банки теряют интерес к обналичке

Expert.ru14 февраля в 07:15
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