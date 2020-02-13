Экономика
РБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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Зампред Банка России рассказал о схемах нелегального обналичивания
Российская газета13 февраля в 11:08
Незаконный вывод денежных средств через банки РФ в 2019 году сократился на 2%
ПРАЙМ13 февраля в 13:47
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