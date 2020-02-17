Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство (.pdf) проходят оценку регулирующего воздействия, заметил РБК.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБКвчера в 16:01

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ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

RT на русскомвчера в 22:59

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъвчера в 23:07

Юрист оценила планы ЦБ изменить основания для блокировки счетов

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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20
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Непряева завершила участие в «Ски Тур» из-за болезни

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В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

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RT на русском вчера в 23:03
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Интерфакс 03:06
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В Кремле прокомментировали слова Макрона о «влиянии на выборы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела и не допускает возможности вмешательства в дела третьих стран.
РИА Новости 05:02
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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По переправе через Керченский мост с 1 октября 2018 года проехало свыше миллиона КамАЗов и грузовиков других марок.
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Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о тот, что «Манчестер Сити» может лишиться победы в чемпионате Англии в сезоне-2013/14.
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Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
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В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

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BFM.ru 04:53
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте

В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
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Музыка

Билли Айлиш объяснила провал своего выступления на «Оскаре»

ФАН вчера в 07:09
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Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

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Пятый канал вчера в 05:31
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Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
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HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
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«Ъ»: поставки «Газпрома» в Турцию упали до минимума за 15 лет

Поставки российского газа в Турцию упали на 35%, до 15,5 млрд кубометров, что стало самым низким показателем с 2004 года, пишет газета "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 12:20
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Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

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Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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Политика

Песков рассказал об обсуждении нового саммита «нормандского формата»

Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

В Восточной Гуте обнаружили массовое захоронение жертв боевиков

Сирийские военные и отряды гражданской обороны обнаружили массовое захоронение жертв боевиков террористических формирований юго-восточнее города Дума в районе Восточная Гута.
News.ru 03:41
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Армия и оружие

Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию

В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
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Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
РБК 02:00
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Три команды Формулы 1 начали шейкдаун в Барселоне

В понедельник утром команда начала обкатку R.S.20. Эстебан Окон вывел новый гоночный автомобиль на трассу.
Autosport.com.ru 04:59
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