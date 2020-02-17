Экономика

ДождьДождьЦБ впервые за восемь лет уточнит основания для блокировки счетов

Банк России планирует уточнить признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и заблокировать их счета. К ним добавят снятие наличных с корпоративных карт и операции с виртуальными активами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в положение ЦБ.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК16 февраля в 16:01

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URA.Ru11:22

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы17 февраля в 03:30
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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

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Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
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Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Российская газета 19:56
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Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ 21:59
Политика

Посол в США назвал невыдачу виз «острейшим раздражителем» в отношениях

Ситуация с невыдачей виз российским официальным лицам является «одним из острейших раздражителей в двусторонних отношениях» России и США, заявил РБК посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РБК 16:00
Финансы

Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:40
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
РИА Новости 06:49
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС 21:12
Армия и оружие

Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе

Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
REGNUM 20:05
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Появились характеристики нового Kia Sorento

Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
МонаВиста 12:05
Энергетика

OilPrice: Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре

По мнению издания, Россия использует плавный подход к наращиванию своего присутствия в этой ближневосточной стране.
ПолитРоссия 06:32
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
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Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ 19:21
Культура

41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат

41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Znak.com 08:02
Общество

Производители электроники попросили преференций при госзакупках

Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Коммерсантъ 22:31
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
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Здоровье

В 2020 году на онкопрепараты городу выделено 28 млн руб

Городу Муравленко на закупку препаратов для онкобольных в этом году выделено 28 миллионов.
Муравленко 24 10:09
Автоспорт

Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид

Напомним, что в первый день предсезонных тестов российский гонщик показал пятый результат, проехав 115 кругов.
Вести.Ru 17:57
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 02:57
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ 07:57
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
РИА Новости 20:36
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
Шоу-бизнес

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Lenta.ru 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
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