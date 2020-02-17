Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

с чего всё началось

Банк России планирует уточнить признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и заблокировать их счета. К ним добавят снятие наличных с корпоративных карт и операции с виртуальными активами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в положение ЦБ.

ЦБ впервые за восемь лет уточнит основания для блокировки счетов

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