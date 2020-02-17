Экономика
ДождьЦБ впервые за восемь лет уточнит основания для блокировки счетов
Банк России планирует уточнить признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными и заблокировать их счета. К ним добавят снятие наличных с корпоративных карт и операции с виртуальными активами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки в положение ЦБ.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.РБК16 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета
В Магадане в четверг самолет Ан-2 при взлете не смог набрать высоту и совершил экстренную посадку на аэродроме, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.
Политика
Посол в США назвал невыдачу виз «острейшим раздражителем» в отношениях
Ситуация с невыдачей виз российским официальным лицам является «одним из острейших раздражителей в двусторонних отношениях» России и США, заявил РБК посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Финансы
Сбербанк временно повысил максимальную ставку по вкладам
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на релиз банка.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Одна из женщин спросила Путина, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Армия и оружие
Украинские военные оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
Боевики ВСУ под напором «противника» оставили один из наблюдательных пунктов в Донбассе, заявили 19 февраля в пресс-службе министерства обороны Украины.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Авто
Появились характеристики нового Kia Sorento
Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
Энергетика
OilPrice: Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре
По мнению издания, Россия использует плавный подход к наращиванию своего присутствия в этой ближневосточной стране.
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Культура
41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат
41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Общество
Производители электроники попросили преференций при госзакупках
Отечественные производители высокотехнологичной продукции попросили правительство ввести при закупках госорганами 15-процентные ценовые преференции на все виды товаров и услуг, говорится в письме Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) вице-премьеру Юрию Борисову, копия есть у РБК.
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Здоровье
В 2020 году на онкопрепараты городу выделено 28 млн руб
Городу Муравленко на закупку препаратов для онкобольных в этом году выделено 28 миллионов.
Автоспорт
Даниил Квят: стал лучше понимать свой болид
Напомним, что в первый день предсезонных тестов российский гонщик показал пятый результат, проехав 115 кругов.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео, на котором запечатлен инцидент между российскими и американскими военными, запись была выложена в среду в YouTube.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.