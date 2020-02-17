Экономика
Газета.RuЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций.
Читать в источнике
Оценить752
с чего всё началось
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.РБКвчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество
Парковка еще на 80 улицах в Москве стала платной
Режим платной парковки в Москве расширился на 80 новых улиц с понедельника, 17 февраля.
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Происшествия
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Футбол
Уткин поддел Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»
Политика
Список «Небесной сотни» сфальсифицирован — Портнов и Лукаш
Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами
Футбол
Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг
Умер легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг, сообщает "Би-би-си".
Энергетика
Турция сокращает закупки у «Газпрома»
Главной причиной снижения стало падение спроса в Турции сразу на 35%, до 15,5 млрд кубометров, это самый низкий уровень с 2004 года.
Общество
Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Происшествия
Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково
Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Транспорт
Два стационарных поста ДПС открыли на подходах к Крымскому мосту
Два стационарных поста ДПС открыли на автомобильных подходах к мосту через Керченский пролив между Краснодарским краем и Республикой Крым.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
Общество
В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess
Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16
Одно из западных специализированных авиационных изданий назвало российский военный «Туполев» — уникальной машиной.
Общество
В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора
Отправлен в отставку заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Футбол
«Милан» может летом заменить Доннарумму на Сиригу
Доннарумма в текущем сезоне сыграл 24 матча и пропустил 33 гола. Сиригу за указанный период пропустил 54 мяча в 31 игре.
Баскетбол
Команда Леброна обыграла команду Адетокунбо в Матче всех звезд НБА
В Матче всех звезд команда Леброна Джеймса добыла победу над командой Янниса Адетокунбо — 157:155.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Экономика
Банкам могут дать доступ к данным ФНС
Чтобы корректнее определять размер дохода, регулятор предлагает разрешить банкам «использовать при определении величины среднемесячного дохода заемщика доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, полученными из информационной системы ФНС».
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.