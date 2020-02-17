Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

с чего всё началось

Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций.

ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет

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