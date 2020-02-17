Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Политика Кремль поручил сделать праздник в день голосования по Конституции Регионы должны привлечь на участки не менее 60% избирателей, из которых 70% поддержат президентские поправки — это KPI (ключевые показатели эффективности) успешной кампании, сообщает РБК со ссылкой на двух участников семинара для вице-губернаторов.

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Происшествия Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.

Общество В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Здоровье NBC: больницы США агрессивно разоряют пациентов счетами и исками 36% больниц США подавали иски в отношении несостоятельных пациентов, заявил профессор Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Мартин Макари 12 февраля в эфире телеканала NBC.

Авто Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade Премиальный японский концерн Lexus готовит новую модель внедорожника, которая позиционируется как достойный конкурент Cadillac Escalade.

Общество Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Политика Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.