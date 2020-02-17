Экономика
РБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
У девушки, умершей в одном из московских баров после конкурса по поеданию пирожных, не было проблем со здоровьем.
Происшествия
На станции Амгунь в Хабаровском крае произошел крупный пожар
На станции Амгунь в Хабаровском крае загорелось одноэтажное здание. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.
Авто
Bentley выпустит самый дорогой автомобиль в своем бренде
В Женеве на автошоу Bentley должен будет представить новую модель, которая станет самой дорогой машиной бренда.
Политика
Кремль поручил сделать праздник в день голосования по Конституции
Регионы должны привлечь на участки не менее 60% избирателей, из которых 70% поддержат президентские поправки — это KPI (ключевые показатели эффективности) успешной кампании, сообщает РБК со ссылкой на двух участников семинара для вице-губернаторов.
Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Наука
Рентгеновские лазеры прорвались в аттосекундный диапазон
Беспрецедентно интенсивные импульсы в широком диапазоне электромагнитных волн генерируются рентгеновскими лазерами на свободных электронах, но их длительность до сих пор превышала 10 фемтосекунд (в одной фемтосекунде 1000 аттосекунд).
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионского титула 2014 года
По данным Daily Mail, "Манчестер Сити" могут лишить титула чемпионов АПЛ 2014 года.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Здоровье
NBC: больницы США агрессивно разоряют пациентов счетами и исками
36% больниц США подавали иски в отношении несостоятельных пациентов, заявил профессор Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Мартин Макари 12 февраля в эфире телеканала NBC.
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Лед 2»
Авто
Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade
Премиальный японский концерн Lexus готовит новую модель внедорожника, которая позиционируется как достойный конкурент Cadillac Escalade.
Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Политика
Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии
Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Общество
Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут
Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
Хоккей
Овечкин объяснил, почему не может забросить 700-ю шайбу
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объяснил, почему ему не удается забросить 700-ю шайбу.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Экономика
Взносы за капремонт по России увеличились более чем на 10% в 2019 году
Взносы на капитальный ремонт в среднем по регионам России увеличились более чем на 10% в 2019 году.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.