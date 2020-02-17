Экономика

РБКРБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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