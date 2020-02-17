Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.

с чего всё началось

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

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Общество Легальность рулевого управления Mercedes под вопросом Во второй день тестовых испытаний в Барселоне в центре внимания оказался Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes.

Экономика Силуанов оценил идею увеличить страховые выплаты по всем вкладам Министр финансов России Антон Силуанов усомнился в необходимости увеличить максимальную сумму страховых выплат вкладчикам при отзыве лицензии у банка с нынешних 1,4 млн руб. до 5 млн руб. по всем вкладам россиян.