Экономика
РБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
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с чего всё началось
Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.РБК16:01
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Экономика
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
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Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
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Омскую «Ангару» после прибытия на космодром планируют уничтожить
Одну из первых ракет предполагается уничтожить почти сразу после прибытия на космодром – она предназначается для испытаний системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля «Орел».
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Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
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Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, звонил одному из их начальников.
Общество
Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином на Украине
Горняки, которые работают на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины, приковали себя цепями к канистрам с бензином из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
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Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание
Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
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Политика
Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия
Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала»
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Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770
Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Общество
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
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В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
В Чечне ответили на недовольство чешского премьера названием страны
Ранее сообщалось, что Бабишу не понравилось второе английское название его страны Czechia в ООН из-за схожести с Чечней.
Происшествия
Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки
Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
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Политика
Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом
Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке.
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На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детских садов
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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Хоккей
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«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» совершили обмен, сообщает официальный сайт «дьяволов».