Экономика

РБКРБКЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это должно считаться признаками сомнительности, следует из документа.
РБК16:01

Подробнее о событии

ЦБ впервые за восемь лет существенно скорректирует практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства

Эхо Москвы18:11

ЦБ пересмотрел поводы для блокировки счетов

Телеканал 360°20:54

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Коммерсантъ18:53

ЦБ меняет основания для блокировки счетов

News.ru18:29

Основания для блокировки счетов россиян изменят

Lenta.ru21:16

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости17:20

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

РБК16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Экономика

Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
РИА Новости 21:25
Космос

Проект Breakthrough Listen выпустил 2 петабайта данных из исследования SETI Млечного Пути

V-kosmose.com вчера в 00:40
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Lenta.ru 15:16
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM 19:59
Общество

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Газета.Ru 21:05
Космос

Омскую «Ангару» после прибытия на космодром планируют уничтожить

Одну из первых ракет предполагается уничтожить почти сразу после прибытия на космодром – она предназначается для испытаний системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля «Орел».
Вечерний Омск. Неделя вчера в 10:30
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Известия 16:20
Происшествия

Сахалинские гаишники «отмазывали» пьяных водителей

Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, звонил одному из их начальников.
АСТВ 20:34
Общество

Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином на Украине

Горняки, которые работают на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины, приковали себя цепями к канистрам с бензином из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Взгляд.ру 18:31
Политика

Дело Мисане: президент Латвии созывает срочное совещание

Президент Латвии Эгил Левитс объявил о сборе глав всех государственных институций в связи с делом Кристины Мисане в понедельник, 17 февраля.
REGNUM 13:35
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Политика

Шеф евродипломатии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия

Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Вести.Ru 07:05
Футбол

Фанаты «Шинника» напали на болельщиков «Факела» и «Урала»

Газета.Ru 14 февраля в 13:53
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru 14:50
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1770, выздоровели более 10,8 тыс. человек, число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
ТАСС 20:11
Общество

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Газета.Ru вчера в 19:33
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Политика

В Чечне ответили на недовольство чешского премьера названием страны

Ранее сообщалось, что Бабишу не понравилось второе английское название его страны Czechia в ООН из-за схожести с Чечней.
Lenta.ru 13:51
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия 14 февраля в 09:50
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Европейскому союзу, об этом 16 февраля он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
REGNUM 08:34
Политика

Переводчики Путина рассказали о своей работе с президентом

Президент РФ Владимир Путин крайне внимательно следит за тем, как переводят его слова и даже может уточнить версию тех или иных фраз на иностранном языке.
Экономика сегодня 09:13
Авто

Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade

Премиальный японский концерн Lexus готовит новую модель внедорожника, которая позиционируется как достойный конкурент Cadillac Escalade.
Что происходит вчера в 09:56
Происшествия

На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детских садов

Российская газета 21:39
Происшествия

Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
РБК 21:05
Биатлон

Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира в гонке преследования

РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Хоккей

«Нью-Джерси» подтвердил обмен Коулмана в «Тампу»

«Тампа-Бэй» и «Нью-Джерси» совершили обмен, сообщает официальный сайт «дьяволов».
Спорт-Экспресс 21:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное