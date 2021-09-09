«Пока мы сохраняем наш прогноз повышения ставки до 7% к концу 2021 года — либо за счет еще двух шагов по 0,25 п.п. в сентябре и октябре, либо за счет одного шага в 0,5 п.п. в сентябре», — написал в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.