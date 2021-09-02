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ЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
РИА Новости
Как отмечает ЦБ, главной предпосылкой для кризисного варианта может стать рост глобального долга государств и компаний со слабыми показателями финансовой устойчивости.
РИА Новости
Также кризису будет способствовать рост «спекулятивного» сегмента корпоративного долга и разрыв «пузырей» на рынках активов.
News.ru
Темп прироста российского ВВП стабилизируется в диапазоне 2–3% с 2022 года, а инфляция вернется к целевому значению 4%, благодаря чему ключевая ставка не превысит 6% в 2023–2024 годах.
РБК

Подробнее о событии

ЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%
РИА Новости14:44
ЦБ представил три альтернативных сценария развития российской экономики
Коммерсантъ08:34
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РБК09:35
Банк России представил сценарий финансового кризиса на фоне роста госдолга в мире
ПРАЙМ10:11
ЦБ в сценарии «финансового кризиса» ожидает спада ВВП России в 2023 году на 1,4-2,4%
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Московский Комсомолец14:50
ЦБ прогнозирует в этом году рост ВВП России на 4-4,5%, в 2022-2024 годах по 2-3%
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