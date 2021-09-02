Следующая презентация PlayStation PS5 состоится 9 сентября

В блоге PlayStation подчеркивается, что на витрине не будет никакой информации о предстоящей гарнитуре Sony PS5 VR, но после нее будут проведены интервью с разработчиками, в которых будут подробно описаны некоторые анонсы.