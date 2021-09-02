В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
В блоге PlayStation подчеркивается, что на витрине не будет никакой информации о предстоящей гарнитуре Sony PS5 VR, но после нее будут проведены интервью с разработчиками, в которых будут подробно описаны некоторые анонсы.
Как отметил министр, невозможность отказа от отношений с России продемонстрировал саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в июне этого года и визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель на прошлой неделе.
Вашингтон, 2 сентября Reuters: General Motors Co. сократит производство на большинстве североамериканских сборочных заводов в этом месяце из-за продолжающегося дефицита полупроводниковых чипов, что ударит по прибыльным грузовикам и спортивным внедорожникам.