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ЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
РИА Новости
Третий, альтернативный сценарий, «Глобальная инфляция», предполагает в следующем году более активный рост мировой экономики, который окажет дополнительную поддержку и ВВП России.
Forbes
Сценарий "Финансовый кризис" иллюстрирует риски, связанные со значительным увеличением долговой нагрузки в мировой экономике вследствие пандемии.
Finam.Ru
Темп прироста российского ВВП стабилизируется в диапазоне 2–3% с 2022 года, а инфляция вернется к целевому значению 4%, благодаря чему ключевая ставка не превысит 6% в 2023–2024 годах.
РБК

Подробнее о событии

Центробанк России спрогнозировал вероятность мирового финансового кризиса в 2023 году
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