В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
Картина длительностью 21 минута стала одной из самых знаменитых работ режиссера. stimul.online В этот день 111 лет назад открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - Апрелевский завод грампластинок.
1. Ржавчина на кузове В первую очередь ржавчина появляется в этих скрытых полостях кузова: днище (полости внутри лонжеронов); каналы для слива конденсата в нише для запасного колеса; дренажные отверстия в дверях.