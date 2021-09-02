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ЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".
РИА Новости
Федеральная резервная система США в этом сценарии может перейти к повышению ключевой ставки уже во втором квартале 2022 года.
РБК
Из-за пандемии появятся риски значительного увеличения долговой нагрузки в мировой экономике.
Российская газета
Темп прироста российского ВВП стабилизируется в диапазоне 2–3% с 2022 года, а инфляция вернется к целевому значению 4%, благодаря чему ключевая ставка не превысит 6% в 2023–2024 годах.
РБК

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ЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%
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