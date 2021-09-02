РИА НовостиЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%В проекте основных направлений денежно-кредитной политики Центробанк, помимо базового прогноза, опубликовал и три альтернативных сценария с меньшей вероятностью — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".РИА НовостиФедеральная резервная система США в этом сценарии может перейти к повышению ключевой ставки уже во втором квартале 2022 года.РБКИз-за пандемии появятся риски значительного увеличения долговой нагрузки в мировой экономике.Российская газетаТемп прироста российского ВВП стабилизируется в диапазоне 2–3% с 2022 года, а инфляция вернется к целевому значению 4%, благодаря чему ключевая ставка не превысит 6% в 2023–2024 годах.РБКЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMКапитал страныПолитическая ЭкспертизаРамблерФАНЭкономика сегодняРБКРосбалтFrank MediaСлово и ДелоНациональная служба новостейRB.RUИА Красная ВеснаОбщественная служба новостейВечерняя МоскваRT на русскомThe Moscow PostНародные новостиiReactorГазета.RuПодробнее о событииЦБ: в случае финансового кризиса в 2023 году российский ВВП упадет на 1,4-2,4%РИА Новостивчера в 14:44ЦБ представил три альтернативных сценария развития российской экономикиКоммерсантъвчера в 08:34ЦБ в сценарии «финансового кризиса» ожидает спада ВВП России в 2023 году на 1,4-2,4%ТАССвчера в 11:09ЦБ описал сценарий глобального финансового кризисаРБКвчера в 09:35Банк России представил сценарий финансового кризиса на фоне роста госдолга в миреПРАЙМвчера в 10:11Банк России спрогнозировал финансовый кризис в 2023 годуМосковский Комсомолецвчера в 14:50ЦБ прогнозирует в этом году рост ВВП России на 4-4,5%, в 2022-2024 годах по 2-3%Finam.Ruвчера в 08:11Показать ещёОценить573Поделиться